رقم سلبي في ديربي الرياض بين النصر والشباب

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سجَّل ديربي مدينة الرياض بين النصر والأهلي الذي أُقيم قبل قليل لحساب الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رقمًا سلبيًّا في مواجهات الفريقين في الدوري، تمثل في أنه أصبح أكثر مباراة في تاريخ دوري المحترفين السعودي تشهد حالات طرد.
فبعد خروج اللاعبَيْن بيتروس لاعب النصر وجمال بلعمري لاعب الشباب بالبطاقة الحمراء ارتفع عدد البطاقات الحمراء في مباريات الفريقين إلى 15 بطاقة، منها 5 للنصر، مقابل 10 بطاقات للشباب؛ لتكون بذلك أكثر مباراة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين حضورًا للبطاقة الحمراء.
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