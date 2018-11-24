رقم سلبي في ديربي الرياض بين النصر والشباب

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

© Sabq News قدمت بواسطة

سجَّل ديربي مدينة الرياض بين النصر والأهلي الذي أُقيم قبل قليل لحساب الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رقمًا سلبيًّا في مواجهات الفريقين في الدوري، تمثل في أنه أصبح أكثر مباراة في تاريخ دوري المحترفين السعودي تشهد حالات طرد.

فبعد خروج اللاعبَيْن بيتروس لاعب النصر وجمال بلعمري لاعب الشباب بالبطاقة الحمراء ارتفع عدد البطاقات الحمراء في مباريات الفريقين إلى 15 بطاقة، منها 5 للنصر، مقابل 10 بطاقات للشباب؛ لتكون بذلك أكثر مباراة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين حضورًا للبطاقة الحمراء.

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