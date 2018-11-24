شاهد.. أهالي دومة الجندل يحتفلون بتساقط حبات البرد بطريقتهم الخاصة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة احتفل أهالي محافظة دومة الجندل مساء أمس الجمعة، بطريقتهم الخاصة تعبيراً عن فرحتهم بتساقط البرد بكميات كبيرة على محافظتهم التي اكتست بالبياض مما كان لها الأثر الكبير في إدخال السرور لدى الكثير منهم. ووثق أهالي المحافظة بعض الاحتفالات التي نالت استحسان مشاهديها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO ]]>

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