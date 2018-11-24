- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع "متحدث قياس" عن متغيبي الاختبارات بسبب الأحوال الجوية: سنراعي الجميع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكد مدير إدارة الاتصال والإعلام والعلاقات المتحدث الرسمي بمركز "قياس" إبراهيم الرشيد، أن مواعيد الاختبارات مقررة منذ فترة ويصعب تأجيلها مراعاة لظروف الكثير من المتقدمين، كون التأجيل يترتب عليه استحداث مواعيد جديدة قد تطول فترتها فيما يكون الكثيرون قد حضروا لمناطق مقرات الاختبارات لأداء الاختبار.
وعن الذين يتعذر حضورهم للاختبارات نتيجة لسوء الأحوال الجوية قال الرشيد: "المركز يراعي ظروف الجميع بحسب ما يرد من الجهات الرسمية عن سوء الأحوال الجوية، ومن تعذر حضوره بسبب ذلك فيمكنه التواصل مع المركز عبر وسائل الاتصال ومراكز الاتصال لمساعدته 920033555، ولذلك لا يتم التأجيل لإتاحة الفرصة للراغبين بتأدية الاختبارات.
"متحدث قياس" عن متغيبي الاختبارات بسبب الأحوال الجوية: سنراعي الجميععوض الفهمي الخليج 365 2018-11-24
أكد مدير إدارة الاتصال والإعلام والعلاقات المتحدث الرسمي بمركز "قياس" إبراهيم الرشيد، أن مواعيد الاختبارات مقررة منذ فترة ويصعب تأجيلها مراعاة لظروف الكثير من المتقدمين، كون التأجيل يترتب عليه استحداث مواعيد جديدة قد تطول فترتها فيما يكون الكثيرون قد حضروا لمناطق مقرات الاختبارات لأداء الاختبار.
وعن الذين يتعذر حضورهم للاختبارات نتيجة لسوء الأحوال الجوية قال الرشيد: "المركز يراعي ظروف الجميع بحسب ما يرد من الجهات الرسمية عن سوء الأحوال الجوية، ومن تعذر حضوره بسبب ذلك فيمكنه التواصل مع المركز عبر وسائل الاتصال ومراكز الاتصال لمساعدته 920033555، ولذلك لا يتم التأجيل لإتاحة الفرصة للراغبين بتأدية الاختبارات.
24 نوفمبر 2018 - 16 ربيع الأول 1440
01:54 AM
قال إن مواعيد الاختبارات يصعب تأجيلها ومن تعذر حضوره يتصل بالمركز
أكد مدير إدارة الاتصال والإعلام والعلاقات المتحدث الرسمي بمركز "قياس" إبراهيم الرشيد، أن مواعيد الاختبارات مقررة منذ فترة ويصعب تأجيلها مراعاة لظروف الكثير من المتقدمين، كون التأجيل يترتب عليه استحداث مواعيد جديدة قد تطول فترتها فيما يكون الكثيرون قد حضروا لمناطق مقرات الاختبارات لأداء الاختبار.
وعن الذين يتعذر حضورهم للاختبارات نتيجة لسوء الأحوال الجوية قال الرشيد: "المركز يراعي ظروف الجميع بحسب ما يرد من الجهات الرسمية عن سوء الأحوال الجوية، ومن تعذر حضوره بسبب ذلك فيمكنه التواصل مع المركز عبر وسائل الاتصال ومراكز الاتصال لمساعدته 920033555، ولذلك لا يتم التأجيل لإتاحة الفرصة للراغبين بتأدية الاختبارات.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "متحدث قياس" عن متغيبي الاختبارات بسبب الأحوال الجوية: سنراعي الجميع ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن "متحدث قياس" عن متغيبي الاختبارات بسبب الأحوال الجوية: سنراعي الجميع على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .