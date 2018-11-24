شاهد .. صورة ولي العهد ومحمد خاشقجي تفنِّد أكاذيب الجهات المعادية

محمد بن مسعود - الدمام - مغردون يتحدون "الجزيرة" بنشرها على شاشتها

تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة لسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مع محمد خاشقجي، ابن أخ الصحفي جمال خاشقجي الذي توفي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وجاءت الصورة على هامش الزيارة التي قام بها سمو ولي العهد إلى دولة الإمارات يوم أمس في إطار جولة سموه على عدد من الدول العربية.

وتظهر الصورة التي نشرها محمد خاشقجي على حسابه في انستجرام حالة من الود والتآلف التي تجمع بين سمو ولي العهد وأسرة الصحفي ـ رحمه الله ـ الأمر الذي أزعج دولاً عدة، مثل قطر وتركيا وإيران، التي كانت تُمنِّي النفس باستقطاب أفراد الأسرة لصالح شائعات وأكاذيب، حاولت وسائل الإعلام المعادية ترويجها في تغطيتها لحادث مقتل خاشقجي.

يأتي هذا فيما دعا مغردون قناة الجزيرة القطرية إلى نشر الصورة على شاشتها في إطار تغطيتها السلبية اليومية لمقتل خاشقجي. ورأى آخرون أنه من سابع المستحيلات أن تقدم الجزيرة على هذه الخطوة مؤكدين أن حالة الود بين سمو ولي العهد مع محمد خاشقجي، والابتسامة التي ارتسمت على وجهيهما، تفندان الأكاذيب التي تحاول أن تروِّجها الجزيرة.

ورفضت أسرة جمال خاشقجي كل الاتهامات التي حاولت جهات معادية إلصاقها بالسعودية وقادتها في قضية مقتل جمال خاشقجي. وأكد أفراد الأسرة - وعلى رأسهم أبناء جمال خاشقجي - ولاءهم وتأييدهم لولاة الأمر، ودفاعهم عن السعودية وقادتها.جولة ولي العهد محمد بن سلمان الأمير محمد بن سلمان في الإمارات جمال خاشقجي اختفاء جمال خاشقجي