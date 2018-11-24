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محمد بن مسعود - الدمام - البعض وثقها ونالت استحسان مشاهديها عبر شبكات التواصل الاجتماعي احتفل أهالي محافظة دومة الجندل مساء أمس الجمعة، بطريقتهم الخاصة تعبيراً عن فرحتهم بتساقط البرد بكميات كبيرة على محافظتهم التي اكتست بالبياض مما كان لها الأثر الكبير في إدخال السرور لدى الكثير منهم. ووثق أهالي المحافظة بعض الاحتفالات التي نالت استحسان مشاهديها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

شاهد.. أهالي دومة الجندل يحتفلون بتساقط حبات البرد بطريقتهم الخاصة ظافر الشهري الخليج 365 2018-11-24 احتفل أهالي محافظة دومة الجندل مساء أمس الجمعة، بطريقتهم الخاصة تعبيراً عن فرحتهم بتساقط البرد بكميات كبيرة على محافظتهم التي اكتست بالبياض مما كان لها الأثر الكبير في إدخال السرور لدى الكثير منهم. ووثق أهالي المحافظة بعض الاحتفالات التي نالت استحسان مشاهديها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 24 نوفمبر 2018 - 16 ربيع الأول 1440 01:08 AM البعض وثقها ونالت استحسان مشاهديها عبر شبكات التواصل الاجتماعي البعض وثقها ونالت استحسان مشاهديها عبر شبكات التواصل الاجتماعي احتفل أهالي محافظة دومة الجندل مساء أمس الجمعة، بطريقتهم الخاصة تعبيراً عن فرحتهم بتساقط البرد بكميات كبيرة على محافظتهم التي اكتست بالبياض مما كان لها الأثر الكبير في إدخال السرور لدى الكثير منهم. ووثق أهالي المحافظة بعض الاحتفالات التي نالت استحسان مشاهديها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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المصدر : الخليج 365