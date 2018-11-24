وكيلة جامعة الملك خالد ترعى الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة

محمد بن مسعود - الدمام - نسبتها في المملكة تقدر حوالي ٧٪ وهي نسبة طبيعية

احتفلت جامعة الملك خالد ممثلة في مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بعمادة شؤون الطلاب باليوم العالمي للإعاقة تحت شعار "جامعة بلا معوقات" على مسرح كلية العلوم للبنات، وذلك بهدف زيادة الوعي بقضايا الإعاقة، ومن أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد بدأ الاحتفال بكلمة لوكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الأستاذة الدكتورة خلود أبو ملحة قالت خلالها: "نسعى من خلال هذا الاحتفال إلى رفع مستوى الوعي بقضايا الإعاقة؛ لضمان حقوق هذه الفئة الذين يبلغ عددهم على مستوى العالم مليار نسمة وبعدد ١.٥ مليون معاق بالسعودية.

وأضافت أن نسبة الإعاقة في المملكة العربية السعودية تقدر حوالي ٧٪ وهي نسبة طبيعية مقارنة بالمعدل الدولي لمستوى الإعاقات في المجتمع الذي يصل إلى ١٠٪، كما أن هذا اليوم يدعو إلى زيادة الوعي في إدخال الأشخاص الذين لديهم إعاقات في كافة المجالات".