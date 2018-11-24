شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الأحساء لـ«اليوم»: ملاحقة مخالفي «الاحتطاب الجائر» والان نبدء بالتفاصيل

حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بمكتب الوزارة بمحافظة الأحساء من عملية الاحتطاب الجائر الذي يهدد البيئة ويعمل على تدهور القطاع النباتي وأشارت إلى أن هناك عقوبات تطال المخالفين ومن يقوم بذلك.

إحكام الرقابة

وقال مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء المهندس خالد الحسيني لـ اليوم: إن الاحتطاب الجائر يهدد البيئة ويعمل على تدهور القطاع النباتي، ويكمن دور الوزارة في المحافظة على القطاع النباتي من خلال التصدي لعمليات الاحتطاب الجائر بكل حزم عبر جهود إدارات حكومية عدة تقوم بإحكام الرقابة على مزاولة الاحتطاب ومخالفة من يقوم بذلك.

حجز المركبة

وبشأن العقوبات قال م الحسيني: إنها تتمثل في مصادرة الحطب وحجز المركبة التي تحمل الحطب وفرض غرامات مالية عن طريق الوزارة، موضحا أن الإرشادات تكون عن طريق توزيع البروشورات والملصقات ووضع البانرات التي تحث على المحافظة على البيئة وعدم قطع الأشجار الخضراء، مؤكدا أنه يوجد مراقبون أثناء موسم الشتاء يجوبون الشوارع والأسواق والأماكن المتوقع بيع الحطب فيها، وأن هناك تعاونا وثيقا بين إدارة أمن الطرق والدوريات الأمنية على مدخل المدن لضبط أي شحنات حطب محلي، حيث يمنع التعامل مع الحطب المحلي سواء بالنقل أو التجارة وتشجيع استيراد الحطب الخارجي وتشمل الاستيراد والإعفاء عن الضرائب الجمركية.

فترة الشتاء

الجدير بالذكر أن عملية جمع الحطب تكون أكثر نشاطا أيام فترة الشتاء تتم من مواقع مختلفة من الصحراء، ومن ثم القيام ببيعها وفق الكميات ما بين شحنة السيارات الصغيرة أو الكبيرة، ويتم بيعه بأسعار تتراوح ما بين 400 إلى 1000 ريال وسط الجهود المبذولة من وزارة الزراعة بوجود الفرق المختصة التي تعمل على تكثيف الجولات الميدانية في الشوارع والأسواق والأماكن المتوقع بيع الحطب فيها.