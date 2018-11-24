شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث مع محمد بن زايد الأحداث والمستجدات الراهنة «إقليميا ودوليا» والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظه الله-، مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أوجه التعاون الإستراتيجي بين البلدين وفرص تطويره، في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مجمل الأحداث والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

واستعرض سمو ولي العهد خلال جلسة مباحثات عقدها مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مساء أمس الأول في أبوظبي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الشيخ محمد بن زايد بزيارة سمو ولي العهد لدولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة وما تتميز به العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، فيما عبر سمو ولي العهد عن شكره لسمو ولي عهد أبوظبي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

ويضم وفد سمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، ووزير التجارة والاستثمار د.ماجد القصبي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الإعلام د. عواد العواد، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع فهد العيسى، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان، ورئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد ثامر نصيف، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان الطبيشي، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.

مراسم استقبال

وكان سمو ولي العهد قد وصل مساء أمس الأول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة بأبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأجريت لسمو ولي العهد مراسم استقبال رسمية، وعزف السلام الملكي السعودي، كما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبًا بمقدمه.

وصافح سمو ولي العهد كبار مستقبليه أصحاب السمو الشيوخ وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين في الحكومة الإماراتية، كما صافح سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أصحاب السمو الملكي الأمراء والوزراء أعضاء الوفد المرافق لسمو ولي العهد.

كبار المسؤولين

وكان في استقبال سمو ولي العهد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ورئيسة المجلس الوطني الاتحادي د. أمل عبدالله القبيسي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، كما كان في استقبال سموه، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد القرقاوي، ووزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة أحمد الزعابي، ووزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني عبدالرحمن العويس، ووزير الدولة للشؤون الخارجية د. أنور قرقاش، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، ووزير التربية والتعليم حسين الحمادي، ووزير دولة لشؤون الدفاع محمد البواردي، ووزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة الكعبي، ووزير التغير المناخي والبيئة د. ثاني الزيودي، ووزير الموارد البشرية والتوطين ناصر الهاملي، ووزيرة تنمية المجتمع حصة بو حميد، ووزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة د. أحمد الفلاسي، ووزير دولة د. سلطان الجابر، ووزيرة دولة د. ميثاء الشامسي، ووزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة عهود الرومي، ووزيرة دولة لشؤون الشباب شما المزروعي، ووزير دولة أحمد الصايغ، والأمين العام للمجلس التنفيذي - أبوظبي د. أحمد المزروعي، ورئيس مكتب أبوظبي التنفيذي جاسم الزعابي، والقائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي اللواء محمد الرميثي، ورئيس دائرة المالية عضو المجلس التنفيذي رياض المبارك، ورئيس دائرة الصحة عضو المجلس التنفيذي الشيخ عبدالله آل حامد، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية عضو المجلس التنفيذي سيف الهاجري، ورئيس دائرة الثقافة والسياحة عضو المجلس التنفيذي محمد المبارك، ونائب رئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن مهندس عيسى المزروعي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد المزروعي ومدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي جبر محمد غانم السويدي.