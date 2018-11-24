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شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة 40 أسرة حاضنة بملتقى الأبناء «أرشدني لأرتقي» والان نبدء بالتفاصيل
إحدى المحاضرات في الملتقى (اليوم)
إحدى المحاضرات في الملتقى (اليوم)
نمو المراهق
واستقطب الملتقى 40 أسرة حاضنة مع أبنائهم بهدف توعويتهم وتثقيفهم بخصائص نمو المراهق وكيفية التعامل معه، عن طريق تحقيق الريادة في الشراكة المجتمعية وتعزيز دورها الاجتماعي بما يخدم المستفيدين بالمكتب،
وبدأ الأخصائي النفسي صالح البراك الحوار بالتعريف بمرحلة المراهقة، وما يتبعها من تغيرات وهل للبيئة التي يعيش فيها المراهق دور في سلوكياته سواء كانت سلبية او إيجابية؟.
المدرسة والأسرة
كما تحدث أحمد الهبوب خلال الملتقى بكلمة حوارية عن السلوكيات غير المقبولة في سن المراهقة وعدم تقبله للتعلم والمشكلات المصاحبة لذلك، وأكد على أهمية التعاون بين المدرسة والأسرة في التوجيه والإرشاد.
وأوضح عبدالله العسيري خلال الملتقى أخطر السلوكيات التي تبرز في مرحلة المرهقة ويكون لها الأثر السلبي على الفرد والمجتمع وما هي العقوبات الأمنية حول هذه السلوكيات وخاصة تعاطي المخدرات والترويج لها.
وفي ذات السياق تحدث الأخصائي الاجتماعي علي الحمد عن دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بكيفية التعامل مع الحدث ومتابعة المشكلة.
وفي الختام أشادت إدارة مكتب مكافحة التسول متمثلة بمدير المكتب محمد الفهيد ورئيسة القسم النسائي منى الدوسري على الملتقى البناء والهادف الذي يعد من أهم الجهود المبذولة من المكتب بالمتابعة والإشراف في رعاية أبنائنا الأيتام من الظروف الخاصة.
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