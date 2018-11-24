- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: زيارة ولي العهد للإمارات امتداد لعلاقات الأخوّة الراسخة بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل
د. عواد العواد
د. عواد العواد
وقال د. العواد، في تصريح صحفي بهذه المناسبة: «إن زيارة سمو سيدي ولي العهد ولقاءه بأشقائه المسؤولين في دولة الإمارات، هي استمرار لنهج التشاور وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا التي تهم القيادتين والشعبين الشقيقين، وتنسيق مواقفهما المشتركة لما فيه خير ونماء البلدين والمنطقة العربية والإسلامية».
وأضاف وزير الإعلام إن الزيارة تحمل أسمى معاني المحبة والود المتبادل بين القيادتين والشعبين الشقيقين، حيث تجتمع القيادتان على الطموح الصادق والعزيمة القوية نحو نهضة منطقتنا وتطويرها. وأشاد معاليه بحفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة التي وجدها سمو ولي العهد والوفد المرافق له في إمارات الخير والمحبة، التي تجسد مشاعر الأخوة الصادقة للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً.
ونوه بتنامي وشائج الأخوة والمحبة بين البلدين الشقيقين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، سائلاً المولى -عز وجل- أن يديم على البلدين نعمة الأمن والأمان والرخاء.
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: زيارة ولي العهد للإمارات امتداد لعلاقات الأخوّة الراسخة بين البلدين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .