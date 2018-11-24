شكرا لقرائتكم خبر 200 مفتشة أمنية لدعم حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجين الأحمدي - جدة

انضمت 200 سيدة خلال الشهرين الماضيين إلى حرس الحدود للعمل كمفتشات برتبة (جندي مفتشة أمنية)، بعد الإعلان أخيرا عن نتائج القبول النهائي للمتقدمات على وظائف نسائية.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر الحربي لـ «مكة» أن حرس الحدود يستقبل بشكل دوري المتقدمات على وظائف مفتشات، مبينا أن الوظائف التي ستشغلها المتقدمات هي وظائف تتعلق بالتفتيش الأمني على النساء في عددا من المواقع التي تخص حرس الحدود.

وأضاف أن هناك عدد من المواقع المخصصة لعمل المتقدمات للوظائف عند مباشرتهن للعمل، وهي أماكن مجهزة ومهيأة بشكل متكامل في مقر المديرية العامة لحرس الحدود وقيادات حرس الحدود بالمناطق والقطاعات التابعة لها.