الحق الخاص في "دق على عمتك" بعد أسبوعين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حاتم المسعودي - مكة المكرمة
حددت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة آخر ربيع الأول الحالي (بعد أسبوعين) موعدا للنظر في الحق الخاص في القضية المعروفة بـ «دق على عمتك».
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها سابقا في الحق العام بالسجن لكل من المتهم الرئيس وزوجته والفتاة.
وبحسب مصادر «مكة» فإن هناك محاولات صلح في القضية التي أشغلت الرأي العام خلال شهر الحج الماضي.
العقوبات
- 60 يوما سجن لكل من المتهم الرئيس وزوجته
- 20 ألفا غرامة لكل من المتهم الرئيس وزوجته
- 50 جلدة لكل من المتهم الرئيس وزوجته
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