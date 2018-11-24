شكرا لقرائتكم خبر النقل ترفض تسلم دائري مكة الثالث لمخالفته المواصفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سماهر باسيف - مكة المكرمة

رفضت وزارة النقل تسلم الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة من شركة المقاولات المنفذة له بسبب سوء تنفيذه، وعدم مطابقته للمواصفات، موضحة أنه لن يجري تسلم الطريق إلا بعد الانتهاء من كل الملاحظات المذكورة حوله.

وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة تركي الطعيمي لـ «مكة» بأن هذا الجزء من الطريق جرى تنفيذه باسم المرحلة الثانية من الدائري الأوسط، مبينا أن عدم اكتمال بعض عناصر الطريق، منها المنحدر الاتجاهي على طريق جدة القديم وبعض الأرصفة، وطبقات الاسفلت السطحية، وفواصل التمدد والجسور، يرجع إلى تعثر المقاول في استكمال هذه الأعمال، ولذلك صدر قرار وزاري يطلب من المقاول استكمال إجراءات إعادة ترسية المشروع للانتهاء من الأعمال المتبقية.

يذكر أن المشروع افتتح في رمضان 1435 لفك الاختناقات المرورية عن طريقي المدينة المنورة وجدة القديم.

الجزء المنفذ من الطريق:

5.75 كلم طوله

91.5 %نسبة إنجازه

يتكون من: