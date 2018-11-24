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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم أجزاء العاصمة المقدسة فجر أمس الجمعة، فضل عدد كبير من زوار ومعتمري المسجد الحرام أداء صلاة الفجر في صحن المطاف رغم كثافة الأمطار.



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