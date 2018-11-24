دبي - بواسطة محمد فارس صحيفة عين الحقيقة جده ( صحيفة عين الحقيقة ) تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على شاب تنكر في زي نسائي وقام بإحراق سيارة كانت متوقفة في بأحد أحياء محافظة.وصرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه وبالإشارة إلى الجريمة التي باشرتها شرطة محافظة جدة بتاريخ ( ١٤٤٠/٣/١٠ هـ ) والمتمثلة في قيام مجهول، متنكر بملابس نسائية، برش مادة بترولية على سيارة متوقفة بأحد أحياء محافظة جدة وإشعال النار فيها مما نتج عنه احتراقها، والتي تم تداول مقطع فيديو عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال – بتوفيق الله – عن تحديد هوية الجاني، مواطن في العقد الثالث من العمر، والقبض عليه. وقد جرى إيقافه وإحالة القضية إلى النيابة العامة. إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على الشخص الذي أحرق سيارة فارهة بجدة بعد تنكره بـ”العباءة والنقاب” .. والكشف عن هويته على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .