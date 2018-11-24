الهلال يسعى لتوسيع فارق الصدارة بالفيصلي.. ومواجهة مثيرة تجمع الاتفاق بالتعاون

محمد بن مسعود - الدمام - منافسات الجولة العاشرة من الدوري تتواصل بلقاءَيْن

تتواصل مساء اليوم منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاءَيْن. في اللقاء الأول يلتقي التعاون فريق الاتفاق عند الساعة الـ5:30م على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام. وفي اللقاء الآخر يستضيف الفيصلي فريق الهلال عند الساعة الـ5:50م على ملعب الملك سلمان بالمجمعة.

الاتفاق - التعاون

يخوض الاتفاق لقاءه غدًا وهو يحتل الترتيب السادس في سلم الدوري بعد أن خاض 9 مواجهات، انتصر في 4، وتعادل في لقاءَيْن، بينما خسر 3 مواجهات، ولديه 14 نقطة.

بينما يسعى التعاون لكسب نقاط المباراة الثلاث خارج أرضه؛ فالفريق حاليا يقبع في المركز الثامن في سلم الدوري برصيد نقطي بلغ 12 نقطة، حصدها من ثلاثة انتصارات، وتعادل في مثلها، بينما خسر لقاءَيْن.

الفيصلي - الهلال

يسعى الفيصلي لإيقاف زحف الهلال، واستغلال عاملَيْ الأرض والجمهور لكسب نقاط المباراة الثلاث. ويحتل الفريق حاليًا الترتيب التاسع في سلم الدوري برصيد نقطي 11 نقطة، حصل عليها من ثلاثة انتصارات وتعادلَيْن.

فريق الهلال يسعى لمواصلة تقدمه وتمسكه بصدارة الترتيب في سلم الدوري.

ويدخل الهلال المواجهة منتصرًا في جميع لقاءاته التسع برصيد نقطي 27 نقطة؛ إذ لم يتعادل أو يخسر في أي لقاء.