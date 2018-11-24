بالصور .. حادث سير ينتهي بأغرب وأروع تصرف من طفلة

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محمد بن مسعود - الدمام - تعرَّضت سيارة لاعب بيسبول بكلية كانيسيوس في نيويورك لحادث سير حين صدمتها حافلة أثناء وجودها أمام المنزل في غياب اللاعب صاحب السيارة، لكن الحادث كشف عن تصرُّف رائع وغريب لطفلة بالصف السادس.
وحسب موقع "بورد باندا" للأخبار الخفيفة، يعيش لاعب البيسبول بكلية كانيسيوس أندرو شيبوب في مدينة بوفالو في ولاية نيويورك، وقد فوجئ هذا الأسبوع بأن سيارته المتوقفة أمام المنزل قد تعرضت لتصادم في مقدمة جانبها الأيسر، ولم يدر شيبوب بما حدث إلا عندما وجد رسالة موضوعة فوق سيارته، وحينما بدأ يقرأ الرسالة أصابه الذهول.
وحسب "بورد باندا"، كتبت الرسالة طفلة بالصف السادس في مدرسة هوتن أكاديمي، وقام شيبوب بنشر صورة من الرسالة على موقع "تويتر"، وجاء فيها: "إذا كنت تتساءل عما حدث لسيارتك فإن الحافلة رقم 449 هي التي صدمت سيارتك، وهذه الحافلة تتوقف هنا الساعة الخامسة مساء كل يوم؛ كي أهبط أنا منها أمام المنزل. أما ما حدث فإن السائقة قائدة الحافلة كانت تحاول المرور من المساحة الضيقة بجوار سيارتك، ولم تتمكن من ذلك؛ فصدمت سيارتك، وفرت من المكان. لقد رأيت ما حدث، وأنا آسفة لما حدث لسيارتك. إنها حافلة مدرسة بوفالو العامة، وأنا طالبة بالصف السادس في هوتن أكاديمي".
ولم تكتفِ الطفلة بهذا، بل رسمت الحافلة، ورسمت نفسها وهي تطل من النافذة، وقد شعرت بصدمة بسبب ما حدث.
ويضيف الموقع: من المعتاد أن يقوم الشخص المهذب بترك مثل هذه الرسالة لصاحب أي سيارة يصدمها، خاصة إذا كانت تكاليف الإصلاح عالية، وتحتاج لوثيقة التأمين على السيارة، لكن البعض يهرب من المسؤولية، خاصة في حال غياب صاحب السيارة؛ وهو ما جعل شيبوب يشعر بالامتنان لتلك الطفلة، وينشر رسالتها على "تويتر"، ويبحث عنها لتقديم مكافأة لها على تطوعها بإخباره عما حدث.
وقد علق الكثيرون على ما فعلته الطفلة مؤكدين أنها رائعة، وتستحق جائزة لحُسن تصرفها، كما أنها مبدعة في الرسم.
بالصور .. حادث سير ينتهي بأغرب وأروع تصرف من طفلةأيمن حسن الخليج 365 2018-11-24
تعرَّضت سيارة لاعب بيسبول بكلية كانيسيوس في نيويورك لحادث سير حين صدمتها حافلة أثناء وجودها أمام المنزل في غياب اللاعب صاحب السيارة، لكن الحادث كشف عن تصرُّف رائع وغريب لطفلة بالصف السادس.
وحسب موقع "بورد باندا" للأخبار الخفيفة، يعيش لاعب البيسبول بكلية كانيسيوس أندرو شيبوب في مدينة بوفالو في ولاية نيويورك، وقد فوجئ هذا الأسبوع بأن سيارته المتوقفة أمام المنزل قد تعرضت لتصادم في مقدمة جانبها الأيسر، ولم يدر شيبوب بما حدث إلا عندما وجد رسالة موضوعة فوق سيارته، وحينما بدأ يقرأ الرسالة أصابه الذهول.
وحسب "بورد باندا"، كتبت الرسالة طفلة بالصف السادس في مدرسة هوتن أكاديمي، وقام شيبوب بنشر صورة من الرسالة على موقع "تويتر"، وجاء فيها: "إذا كنت تتساءل عما حدث لسيارتك فإن الحافلة رقم 449 هي التي صدمت سيارتك، وهذه الحافلة تتوقف هنا الساعة الخامسة مساء كل يوم؛ كي أهبط أنا منها أمام المنزل. أما ما حدث فإن السائقة قائدة الحافلة كانت تحاول المرور من المساحة الضيقة بجوار سيارتك، ولم تتمكن من ذلك؛ فصدمت سيارتك، وفرت من المكان. لقد رأيت ما حدث، وأنا آسفة لما حدث لسيارتك. إنها حافلة مدرسة بوفالو العامة، وأنا طالبة بالصف السادس في هوتن أكاديمي".
ولم تكتفِ الطفلة بهذا، بل رسمت الحافلة، ورسمت نفسها وهي تطل من النافذة، وقد شعرت بصدمة بسبب ما حدث.
ويضيف الموقع: من المعتاد أن يقوم الشخص المهذب بترك مثل هذه الرسالة لصاحب أي سيارة يصدمها، خاصة إذا كانت تكاليف الإصلاح عالية، وتحتاج لوثيقة التأمين على السيارة، لكن البعض يهرب من المسؤولية، خاصة في حال غياب صاحب السيارة؛ وهو ما جعل شيبوب يشعر بالامتنان لتلك الطفلة، وينشر رسالتها على "تويتر"، ويبحث عنها لتقديم مكافأة لها على تطوعها بإخباره عما حدث.
وقد علق الكثيرون على ما فعلته الطفلة مؤكدين أنها رائعة، وتستحق جائزة لحُسن تصرفها، كما أنها مبدعة في الرسم.
24 نوفمبر 2018 - 16 ربيع الأول 1440
01:51 AM
تعرَّضت سيارة لاعب بيسبول بكلية كانيسيوس في نيويورك لحادث سير حين صدمتها حافلة أثناء وجودها أمام المنزل في غياب اللاعب صاحب السيارة، لكن الحادث كشف عن تصرُّف رائع وغريب لطفلة بالصف السادس.
وحسب موقع "بورد باندا" للأخبار الخفيفة، يعيش لاعب البيسبول بكلية كانيسيوس أندرو شيبوب في مدينة بوفالو في ولاية نيويورك، وقد فوجئ هذا الأسبوع بأن سيارته المتوقفة أمام المنزل قد تعرضت لتصادم في مقدمة جانبها الأيسر، ولم يدر شيبوب بما حدث إلا عندما وجد رسالة موضوعة فوق سيارته، وحينما بدأ يقرأ الرسالة أصابه الذهول.
وحسب "بورد باندا"، كتبت الرسالة طفلة بالصف السادس في مدرسة هوتن أكاديمي، وقام شيبوب بنشر صورة من الرسالة على موقع "تويتر"، وجاء فيها: "إذا كنت تتساءل عما حدث لسيارتك فإن الحافلة رقم 449 هي التي صدمت سيارتك، وهذه الحافلة تتوقف هنا الساعة الخامسة مساء كل يوم؛ كي أهبط أنا منها أمام المنزل. أما ما حدث فإن السائقة قائدة الحافلة كانت تحاول المرور من المساحة الضيقة بجوار سيارتك، ولم تتمكن من ذلك؛ فصدمت سيارتك، وفرت من المكان. لقد رأيت ما حدث، وأنا آسفة لما حدث لسيارتك. إنها حافلة مدرسة بوفالو العامة، وأنا طالبة بالصف السادس في هوتن أكاديمي".
ولم تكتفِ الطفلة بهذا، بل رسمت الحافلة، ورسمت نفسها وهي تطل من النافذة، وقد شعرت بصدمة بسبب ما حدث.
ويضيف الموقع: من المعتاد أن يقوم الشخص المهذب بترك مثل هذه الرسالة لصاحب أي سيارة يصدمها، خاصة إذا كانت تكاليف الإصلاح عالية، وتحتاج لوثيقة التأمين على السيارة، لكن البعض يهرب من المسؤولية، خاصة في حال غياب صاحب السيارة؛ وهو ما جعل شيبوب يشعر بالامتنان لتلك الطفلة، وينشر رسالتها على "تويتر"، ويبحث عنها لتقديم مكافأة لها على تطوعها بإخباره عما حدث.
وقد علق الكثيرون على ما فعلته الطفلة مؤكدين أنها رائعة، وتستحق جائزة لحُسن تصرفها، كما أنها مبدعة في الرسم.
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المصدر : الخليج 365
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