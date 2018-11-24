إدارة النصر تحتج على بطاقة "بيتروس" الحمراء

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محمد بن مسعود - الدمام - قررت إدارة نادي النصر تقديم احتجاج رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، تطالب من خلاله إسقاط البطاقة الحمراء التي تمنحها إلى بيتروس لاعب الفريق خلال مباراة النصر أمام الشباب ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبحسب تغريدة لقناة ksa sport جاء فيها: "إدارة نادي النصر تحتج رسمياً على البطاقة الحمراء التي تحصل عليها اللاعب البرازيلي #بيتروس في مباراة الشباب، والأسباب أن القرار كان مبنياً على الإعادة البطيئة والتدخل كان سريعاً".
إدارة النصر تحتج على بطاقة "بيتروس" الحمراءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-24
قررت إدارة نادي النصر تقديم احتجاج رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، تطالب من خلاله إسقاط البطاقة الحمراء التي تمنحها إلى بيتروس لاعب الفريق خلال مباراة النصر أمام الشباب ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبحسب تغريدة لقناة ksa sport جاء فيها: "إدارة نادي النصر تحتج رسمياً على البطاقة الحمراء التي تحصل عليها اللاعب البرازيلي #بيتروس في مباراة الشباب، والأسباب أن القرار كان مبنياً على الإعادة البطيئة والتدخل كان سريعاً".
24 نوفمبر 2018 - 16 ربيع الأول 1440
01:26 AM
قررت إدارة نادي النصر تقديم احتجاج رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، تطالب من خلاله إسقاط البطاقة الحمراء التي تمنحها إلى بيتروس لاعب الفريق خلال مباراة النصر أمام الشباب ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبحسب تغريدة لقناة ksa sport جاء فيها: "إدارة نادي النصر تحتج رسمياً على البطاقة الحمراء التي تحصل عليها اللاعب البرازيلي #بيتروس في مباراة الشباب، والأسباب أن القرار كان مبنياً على الإعادة البطيئة والتدخل كان سريعاً".
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المصدر : الخليج 365
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