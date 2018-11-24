شاهد.. "هلال الباحة" يقيم معرضًا توعويًّا بمناسبة اليوم العالمي للسكري

محمد بن مسعود - الدمام - أُقيم خلال يومَيْن بأحد مراكز التسوُّق تحت شعار "لأننا نهتم بكم"

أقامت إدارة التطوع بفرع إدارة هيئة الهلال الأحمر بالباحة بمناسبة اليوم العالمي للسكري الموافق ١٤ نوفمبر حملة توعية تحت شعار "لأننا نهتم بكم"، وذلك بأحد مراكز التسوق بالباحة خلال يومَيْ الخميس والجمعة.

وتفصيلاً، أوضح الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني أن الحملة أُقيمت بمشاركة ١٠ متطوعين و١٠ متطوعات، بمشاركة فِرقة إسعافية.

وتابع: تم الكشف، وقياس نسبة السكر، وتوزيع المنشورات، وإعطاء النصائح التوعوية لمرتادي السوق البالغ عددهم التقريبي 340 من زوار المول، وذلك خلال يومَيْن.