"الجابر": زيارة ولي العهد للإمارات مرحلة جديدة من التكامل والتشاور الثنائي

محمد بن مسعود - الدمام - رئيس المجلس الوطني للإعلام يؤكد أنها تعبير عن مدى الترابط والعمل المشترك

أكد وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام بالإمارات الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل مرحلة جديدة من مراحل التكامل والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين، حيث ترتبط دولة الإمارات والسعودية بعلاقات شراكة إستراتيجية متينة ووطيدة في مختلف المجالات، وهذه العلاقات لطالما كانت محل اهتمام ورعاية كبيرين من قِبل قيادتي الدولتين.

وقال الجابر وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام" إن زيارة الأمير محمد بن سلمان هي زيارة لأهله وأشقائه، وهي تعبير عن مدى الترابط والعمل المشترك بين البلدين، خاصة في ظل تنامي العلاقات الأخوية بينهما، والتي تشهد حالة من الانسجام في الرؤى والمواقف لتشكل نموذجاً يحتذى في العمل العربي المشترك.

وأضاف أن المملكة والإمارات ترتبطان بعلاقات متجذرة مسنودة برؤية مشتركة هدفها نهضة بلادنا وخير الشعبين الشقيقين، فقيادتا البلدين الرشيدتين لديهما من الطموح والحكمة ما يمكننا من مواصلة السير في طريق التطور والبناء ورفاه أبناء الدولتين والمنطقة عموماً.