أمطار مكة تُسقط صرافة إحدى البنوك.. والجهات الأمنية تتدخل

محمد بن مسعود - الدمام - الدوريات تمركزت لمنع سرقتها وسُلمت الحالة لجهة الاختصاص

تسببت شدة الأمطار التي هطلت صباح أمس الجمعة على العاصمة المقدسة في سقوط صرافة أحد البنوك على طريق السيل؛ ما استدعى تدخُّل الجهات الأمنية وتأمين الموقع.

وتفصيلاً، تأثرت إحدى صرافات البنوك الواقعة بإحدى المحطات على طريق السيل؛ ما تسبب في سقوطها، وجعلها تبدو عرضة للسرقة، وذلك أثناء موجة الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة صباح اليوم.

ورصدت إحدى دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة الحالة، وتمركزت في الموقع لتأمين الصرافة، وتم التنسيق مع ضباط خفر شرطة الشرائع، وتسليمهم الحالة بحكم الاختصاص، التي بدورها تولت التحفظ على الماكينة، وتسليمها إلى مندوب البنك بعد تأمين الموقع.