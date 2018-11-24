- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع أمطار مكة تُسقط صرافة إحدى البنوك.. والجهات الأمنية تتدخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تسببت شدة الأمطار التي هطلت صباح أمس الجمعة على العاصمة المقدسة في سقوط صرافة أحد البنوك على طريق السيل؛ ما استدعى تدخُّل الجهات الأمنية وتأمين الموقع.
وتفصيلاً، تأثرت إحدى صرافات البنوك الواقعة بإحدى المحطات على طريق السيل؛ ما تسبب في سقوطها، وجعلها تبدو عرضة للسرقة، وذلك أثناء موجة الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة صباح اليوم.
ورصدت إحدى دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة الحالة، وتمركزت في الموقع لتأمين الصرافة، وتم التنسيق مع ضباط خفر شرطة الشرائع، وتسليمهم الحالة بحكم الاختصاص، التي بدورها تولت التحفظ على الماكينة، وتسليمها إلى مندوب البنك بعد تأمين الموقع.
أمطار مكة تُسقط صرافة إحدى البنوك.. والجهات الأمنية تتدخلأحمد العبدالله الخليج 365 2018-11-24
تسببت شدة الأمطار التي هطلت صباح أمس الجمعة على العاصمة المقدسة في سقوط صرافة أحد البنوك على طريق السيل؛ ما استدعى تدخُّل الجهات الأمنية وتأمين الموقع.
وتفصيلاً، تأثرت إحدى صرافات البنوك الواقعة بإحدى المحطات على طريق السيل؛ ما تسبب في سقوطها، وجعلها تبدو عرضة للسرقة، وذلك أثناء موجة الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة صباح اليوم.
ورصدت إحدى دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة الحالة، وتمركزت في الموقع لتأمين الصرافة، وتم التنسيق مع ضباط خفر شرطة الشرائع، وتسليمهم الحالة بحكم الاختصاص، التي بدورها تولت التحفظ على الماكينة، وتسليمها إلى مندوب البنك بعد تأمين الموقع.
24 نوفمبر 2018 - 16 ربيع الأول 1440
12:22 AM
الدوريات تمركزت لمنع سرقتها وسُلمت الحالة لجهة الاختصاص
تسببت شدة الأمطار التي هطلت صباح أمس الجمعة على العاصمة المقدسة في سقوط صرافة أحد البنوك على طريق السيل؛ ما استدعى تدخُّل الجهات الأمنية وتأمين الموقع.
وتفصيلاً، تأثرت إحدى صرافات البنوك الواقعة بإحدى المحطات على طريق السيل؛ ما تسبب في سقوطها، وجعلها تبدو عرضة للسرقة، وذلك أثناء موجة الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة صباح اليوم.
ورصدت إحدى دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة الحالة، وتمركزت في الموقع لتأمين الصرافة، وتم التنسيق مع ضباط خفر شرطة الشرائع، وتسليمهم الحالة بحكم الاختصاص، التي بدورها تولت التحفظ على الماكينة، وتسليمها إلى مندوب البنك بعد تأمين الموقع.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، أمطار مكة تُسقط صرافة إحدى البنوك.. والجهات الأمنية تتدخل ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار مكة تُسقط صرافة إحدى البنوك.. والجهات الأمنية تتدخل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .