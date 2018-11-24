دوريات بيشة تطيح باثنين بحوزتهما حبوب كبتاجون ومبالغ مالية

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أطاحت مساء اليوم أفراد الدوريات الأمنية بمحافظة بيشة بشخصين بإحدى المركبات بجوار مطعم داخل المحافظة وبحوزتهما حبوب كبتاجون المخدر ومبالغ مالية.
وقالت مصادر إن الدوريات الأمنية بمحافظة بيشة ألقت القبض على شخصين داخل المحافظة كانا بسيارة من نوع هايلوكس؛ تم استيقافها وتبين أثناء تفتيش المركبة حيازتهما 383 حبة كبتاجون مخدرة ومبلغ مالي "7150" ريالاً".
وأضافت المصادر أنه تم تحريز المضبوطات جميعها، وتسليمها مع الشخصين لجهة الاختصاص؛ لإكمال اللازم.
دوريات بيشة تطيح باثنين بحوزتهما حبوب كبتاجون ومبالغ ماليةسعود الدعجاني الخليج 365 2018-11-23
أطاحت مساء اليوم أفراد الدوريات الأمنية بمحافظة بيشة بشخصين بإحدى المركبات بجوار مطعم داخل المحافظة وبحوزتهما حبوب كبتاجون المخدر ومبالغ مالية.
وقالت مصادر إن الدوريات الأمنية بمحافظة بيشة ألقت القبض على شخصين داخل المحافظة كانا بسيارة من نوع هايلوكس؛ تم استيقافها وتبين أثناء تفتيش المركبة حيازتهما 383 حبة كبتاجون مخدرة ومبلغ مالي "7150" ريالاً".
وأضافت المصادر أنه تم تحريز المضبوطات جميعها، وتسليمها مع الشخصين لجهة الاختصاص؛ لإكمال اللازم.
23 نوفمبر 2018 - 15 ربيع الأول 1440
11:59 PM
تم تحريز المضبوطات وتسليمها لجهة الاختصاص
أطاحت مساء اليوم أفراد الدوريات الأمنية بمحافظة بيشة بشخصين بإحدى المركبات بجوار مطعم داخل المحافظة وبحوزتهما حبوب كبتاجون المخدر ومبالغ مالية.
وقالت مصادر إن الدوريات الأمنية بمحافظة بيشة ألقت القبض على شخصين داخل المحافظة كانا بسيارة من نوع هايلوكس؛ تم استيقافها وتبين أثناء تفتيش المركبة حيازتهما 383 حبة كبتاجون مخدرة ومبلغ مالي "7150" ريالاً".
وأضافت المصادر أنه تم تحريز المضبوطات جميعها، وتسليمها مع الشخصين لجهة الاختصاص؛ لإكمال اللازم.
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المصدر : الخليج 365
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