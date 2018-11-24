شاهد .. السيول المنقولة تدهم حي الكليبية بالليث وتغرق السيارات

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دهمت السيول المنقولة مساء اليوم محافظة الليث من الجهتين الشمالية والجنوبية، وتركزت قوة المياه على الجنوبية حيث حي الكليبية الذي غمرته المياه بالكامل، وأغرقت عددًا من السيارات بعد أن تسربت المياه إلى داخلها؛ وهو ما اضطر بعض المواطنين والوافدين إلى اللجوء لسطوح المباني.
وقد باشر الدفاع المدني بالمنطقة، وقام بإنقاذ عدد من الأسر باستخدام أحد القوارب.
وقد وصل إلى محافظة الليث مساء اليوم اللواء سالم المطرفي، المدير العام للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، ووقف على بعض عمليات الإنقاذ، وأكد تقديم خدمات الدفاع المدني كافة للمواطنين، وبذل المزيد من الجهود من أجل مواجهة التقلبات المناخية الحالية.
يأتي هذا فيما شاركت كل القطاعات الأمنية، مثل الشرطة والدوريات والمرور وأمن الطرق، إضافة إلى القطاعات الخدمية الأخرى، في تقديم الخدمات كافة للمواطنين، وما زالت موجودة مع الدفاع المدني بالميدان حتى انتهاء الحالة المطرية، وزوال خطر السيول المنقولة.
يُذكر أن محافظة الليث شهدت اليوم الجمعة أمطارًا غزيرة، شملت المحافظة وجميع مراكزها وقراها وهجرها، كما شهدت أودية شرق الليث سيولاً عارمة وجارفة؛ وهو ما ساعد في حدة وقوة سيل وادي الليث الذي لم يصمد أمامه الحاجز الترابي المعد مسبقًا لإنشاء سد وادي الليث.
شاهد .. السيول المنقولة تدهم حي الكليبية بالليث وتغرق السياراتعوض الفهمي الخليج 365 2018-11-23
دهمت السيول المنقولة مساء اليوم محافظة الليث من الجهتين الشمالية والجنوبية، وتركزت قوة المياه على الجنوبية حيث حي الكليبية الذي غمرته المياه بالكامل، وأغرقت عددًا من السيارات بعد أن تسربت المياه إلى داخلها؛ وهو ما اضطر بعض المواطنين والوافدين إلى اللجوء لسطوح المباني.
وقد باشر الدفاع المدني بالمنطقة، وقام بإنقاذ عدد من الأسر باستخدام أحد القوارب.
وقد وصل إلى محافظة الليث مساء اليوم اللواء سالم المطرفي، المدير العام للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، ووقف على بعض عمليات الإنقاذ، وأكد تقديم خدمات الدفاع المدني كافة للمواطنين، وبذل المزيد من الجهود من أجل مواجهة التقلبات المناخية الحالية.
يأتي هذا فيما شاركت كل القطاعات الأمنية، مثل الشرطة والدوريات والمرور وأمن الطرق، إضافة إلى القطاعات الخدمية الأخرى، في تقديم الخدمات كافة للمواطنين، وما زالت موجودة مع الدفاع المدني بالميدان حتى انتهاء الحالة المطرية، وزوال خطر السيول المنقولة.
يُذكر أن محافظة الليث شهدت اليوم الجمعة أمطارًا غزيرة، شملت المحافظة وجميع مراكزها وقراها وهجرها، كما شهدت أودية شرق الليث سيولاً عارمة وجارفة؛ وهو ما ساعد في حدة وقوة سيل وادي الليث الذي لم يصمد أمامه الحاجز الترابي المعد مسبقًا لإنشاء سد وادي الليث.
23 نوفمبر 2018 - 15 ربيع الأول 1440
11:58 PM
اضطر معها المواطنون والوافدون إلى اللجوء لأسطح المباني
دهمت السيول المنقولة مساء اليوم محافظة الليث من الجهتين الشمالية والجنوبية، وتركزت قوة المياه على الجنوبية حيث حي الكليبية الذي غمرته المياه بالكامل، وأغرقت عددًا من السيارات بعد أن تسربت المياه إلى داخلها؛ وهو ما اضطر بعض المواطنين والوافدين إلى اللجوء لسطوح المباني.
وقد باشر الدفاع المدني بالمنطقة، وقام بإنقاذ عدد من الأسر باستخدام أحد القوارب.
وقد وصل إلى محافظة الليث مساء اليوم اللواء سالم المطرفي، المدير العام للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، ووقف على بعض عمليات الإنقاذ، وأكد تقديم خدمات الدفاع المدني كافة للمواطنين، وبذل المزيد من الجهود من أجل مواجهة التقلبات المناخية الحالية.
يأتي هذا فيما شاركت كل القطاعات الأمنية، مثل الشرطة والدوريات والمرور وأمن الطرق، إضافة إلى القطاعات الخدمية الأخرى، في تقديم الخدمات كافة للمواطنين، وما زالت موجودة مع الدفاع المدني بالميدان حتى انتهاء الحالة المطرية، وزوال خطر السيول المنقولة.
يُذكر أن محافظة الليث شهدت اليوم الجمعة أمطارًا غزيرة، شملت المحافظة وجميع مراكزها وقراها وهجرها، كما شهدت أودية شرق الليث سيولاً عارمة وجارفة؛ وهو ما ساعد في حدة وقوة سيل وادي الليث الذي لم يصمد أمامه الحاجز الترابي المعد مسبقًا لإنشاء سد وادي الليث.
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المصدر : الخليج 365
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