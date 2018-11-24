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محمد بن مسعود - الدمام - "الخليج 365" رصدت تواجد رجال الأمن لفتح الطريق لأهالي قرية "بناوان" داهمت الجهات الأمنية بمحافظة القنفذة عصر اليوم الجمعة، تجمعات شبابية تغلق طريق أهالي قرية بناوان لمشاهدة التطعيس. وقالت مصادر لـ"الخليج 365" إن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً من أهالي قرية "بناوان" عن وجود تجمعات شبابية لمشاهدة التطعيس ويقومون بإغلاق الطريق المؤدي لقريتهم. وأضافت المصادر: على الفور قامت قوة أمنية من شرطة المظيلف وأمن المهمات بمحافظة القنفذة بفتح الطريق ومنعت إغلاقه. والتقطت عدسة المصور سالم العمري لـ"الخليج 365" صور تواجد رجال الأمن لفتح الطريق لأهالي القرية وعدم الوقوف فيه وإغلاقه.

الدوريات الأمنية تداهم تجمعات شبابية تغلق الطريق لمشاهدة التطعيس بالقنفذة سلطان السهيمي الخليج 365 2018-11-23 داهمت الجهات الأمنية بمحافظة القنفذة عصر اليوم الجمعة، تجمعات شبابية تغلق طريق أهالي قرية بناوان لمشاهدة التطعيس. وقالت مصادر لـ"الخليج 365" إن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً من أهالي قرية "بناوان" عن وجود تجمعات شبابية لمشاهدة التطعيس ويقومون بإغلاق الطريق المؤدي لقريتهم. وأضافت المصادر: على الفور قامت قوة أمنية من شرطة المظيلف وأمن المهمات بمحافظة القنفذة بفتح الطريق ومنعت إغلاقه. والتقطت عدسة المصور سالم العمري لـ"الخليج 365" صور تواجد رجال الأمن لفتح الطريق لأهالي القرية وعدم الوقوف فيه وإغلاقه. 23 نوفمبر 2018 - 15 ربيع الأول 1440 11:57 PM "الخليج 365" رصدت تواجد رجال الأمن لفتح الطريق لأهالي قرية "بناوان" "الخليج 365" رصدت تواجد رجال الأمن لفتح الطريق لأهالي قرية "بناوان" داهمت الجهات الأمنية بمحافظة القنفذة عصر اليوم الجمعة، تجمعات شبابية تغلق طريق أهالي قرية بناوان لمشاهدة التطعيس. وقالت مصادر لـ"الخليج 365" إن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً من أهالي قرية "بناوان" عن وجود تجمعات شبابية لمشاهدة التطعيس ويقومون بإغلاق الطريق المؤدي لقريتهم. وأضافت المصادر: على الفور قامت قوة أمنية من شرطة المظيلف وأمن المهمات بمحافظة القنفذة بفتح الطريق ومنعت إغلاقه. والتقطت عدسة المصور سالم العمري لـ"الخليج 365" صور تواجد رجال الأمن لفتح الطريق لأهالي القرية وعدم الوقوف فيه وإغلاقه.

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المصدر : الخليج 365