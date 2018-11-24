عام / الدفاع المدني يدعو المواطنين والمقيمين إلى تجنب مجاري السيول وتجمعات المياه

الرياض 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس

أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني على المواطنين والمقيمين أهمية اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر ومراعاة جوانب السلامة عند هطول الأمطار وذلك حرصًا على سلامتهم .

ودعت إدارة الدفاع المدني المواطنين والمقيمين في رسائل بثتها إلى أجهزتهم النقالة باللغتين العربية والإنجليزية إلى تجنب مجاري السيول وتجمعات المياه .

// انتهى //

00:40ت م

0143



الرياض 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسأكدت الإدارة العامة للدفاع المدني على المواطنين والمقيمين أهمية اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر ومراعاة جوانب السلامة عند هطول الأمطار وذلك حرصًا على سلامتهم .ودعت إدارة الدفاع المدني المواطنين والمقيمين في رسائل بثتها إلى أجهزتهم النقالة باللغتين العربية والإنجليزية إلى تجنب مجاري السيول وتجمعات المياه .// انتهى //00:40ت م0143

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / الدفاع المدني يدعو المواطنين والمقيمين إلى تجنب مجاري السيول وتجمعات المياه على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .