السعودية | تحذير من الدفاع المدني للمواطنين والمقيمين

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تحذير من الدفاع المدني للمواطنين والمقيمين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:21 صباحًا, 24 نوفمبر 2018 م المناطق - الرياض أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني على المواطنين والمقيمين أهمية اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر ومراعاة جوانب السلامة عند هطول الأمطار وذلك حرصًا على سلامتهم .

ودعت إدارة الدفاع المدني المواطنين والمقيمين في رسائل بثتها إلى أجهزتهم النقالة باللغتين العربية والإنجليزية إلى تجنب مجاري السيول وتجمعات المياه .

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