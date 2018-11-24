السعودية | أمطار على منطقة حائل

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمطار على منطقة حائل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:09 صباحًا, 24 نوفمبر 2018 م المناطق - الرياض هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة حائل شملت مدينة حائل وضواحيها والقرى والهجر التابعة لها، كما شملت الأمطار عدد من المحافظات والقرى والهجر التابعة لها، سالت على إثرها بعض الشعاب والأودية ولازالت السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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