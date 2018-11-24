السعودية | “الإعلام”: لا صحة لمزاعم تعرض معتقلين بالمملكة للتعذيب

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الإعلام”: لا صحة لمزاعم تعرض معتقلين بالمملكة للتعذيب والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:44 صباحًا, 24 نوفمبر 2018 م
المناطق - واس
أكدت وزارة الإعلام أن التقارير الأخيرة التي نشرتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش عن تعرض معتقلين في المملكة العربية السعودية للتعذيب لا أساس لها من الصحة.
جاء ذلك في بيان تعقيبيًا أصدرته وزارة الإعلام ردًا على تقارير زعمت أن معتقلين في المملكة تعرضوا للتعذيب.
ونفت الوزارة بشكل قاطع وبشدة تلك الادعاءات، مؤكدة أن المزاعم الغريبة التي وردت واقتبست عن “إفادات” مجهولة أو “مصادر مطلعة” هي ببساطة مختلقة وغير صحيحة.
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