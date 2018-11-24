السعودية | “الإعلام”: لا صحة لمزاعم تعرض معتقلين بالمملكة للتعذيب

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:44 صباحًا, 24 نوفمبر 2018 م

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أكدت وزارة الإعلام أن التقارير الأخيرة التي نشرتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش عن تعرض معتقلين في المملكة العربية السعودية للتعذيب لا أساس لها من الصحة.

جاء ذلك في بيان تعقيبيًا أصدرته وزارة الإعلام ردًا على تقارير زعمت أن معتقلين في المملكة تعرضوا للتعذيب.

ونفت الوزارة بشكل قاطع وبشدة تلك الادعاءات، مؤكدة أن المزاعم الغريبة التي وردت واقتبست عن “إفادات” مجهولة أو “مصادر مطلعة” هي ببساطة مختلقة وغير صحيحة.