شكرا لقرائتكم أسعار الذهب اليوم السبت .. عيار 21 يسجل 129.13 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت، 147.58 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 135.28 ريال.

وسجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 129.13 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 110.69 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 86.09 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم السبت عيار 12 فسجلت 73.79 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,590 ريالًا، كما سجلت أسعار جنيه الذهب 1,033 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 147,579 ريالًا.

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