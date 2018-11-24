شكرا لقرائتكم ماذا يحدث للجسم عندما يتعرض للبرد؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أنه أثناء التعرض للبرد الشديد تحدث تغيرات عديدة في الجسم.

وأوضح النمر أن التغيرات هي ارتفاع نبضات القلب، وارتفاع الضغط 18-20 ملم زئبق، وإنقباض الشرايين الطرفية لمنع فقدان الحرارة، كما يزداد استهلاك القلب للأكسجين، وأيضًا تسارع التنفس.

وتابع: “تحذير بمناسبة نزول الثلج على بعض المناطق الشمالية وانتشار مقاطع الشباب الذين يتزلجون بثيابهم البيضاء؛ لذلك فهم عرضة للإصابة بـ(عضة البرد) frostbite، خاصة الأطراف والأنف والأذن، وبالذات في مرضى السكري والمدخنين.. النصيحة البس الملابس المخصصة للثلوج واستمتع”.

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