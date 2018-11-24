شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. مهرجان الببغاوات والطيور يجذب زوار القرية التراثية بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نظم مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان، مساء اليوم الجمعة، فعاليات ملتقى هوات الببغاوات وطيور الزينة، والمقام بالقرية التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جازان، وبتغطية خاصة من صحيفة “متابعات الخليج 365”.

وشمل الملتقى ركن لاستعراض الببغاوات والطيور والتصوير معها من قبل زوار القرية التراثية، وركن البيع والشراء للهواة والزوار، وبالإضافة إلى ركن المعلومات والخبرات وتربية الطيور وإنتاجها، وذلك تحت إشراف عدد من الهواة السعوديين.

ولاقى الملتقى إقبال عدد كبير من الزوار من أهالي المنطقة وخارجها للقرية التراثية، وسط أجواء عائلية جميلة، حيث صاحب الملتقى فعاليات أخرى مثل المسابقات والجوائز ومسرح للطفل.

واستمتع الزوار من النساء والرجال والأطفال بفعاليات الملتقى، والتصوير مع الببغاوات والطيور، بالإضافة إلى زيارتهم لمواقع التراث المتواجدة بالقرية التراثية، ومحلات التسوق، والمطاعم، وألعاب الأطفال.

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