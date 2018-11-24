شكرا لقرائتكم أمطار رعدية على تبوك لمدة 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة تبوك، وتحديدًا تيماء والأجزاء الساحلية (حقل- ضبا- الوجه) والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تستمر لمدة 24 ساعة حتى يوم غد السبت في تمام العاشرة مساءً.

وقبل قليل، حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة القصيم، وتحديدًا بريدة وعنيزة والبكيرية والبدائع والمذنب والنبهانية والفوارة والأجزاء المجاورة.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة عبارة عن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وأكدت الأرصاد أن الحالة بدأت في الثامنة مساء اليوم الجمعة، وتنتهي في تمام الواحدة صباح يوم غد السبت.

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