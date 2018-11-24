شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. سقوط 35 مخالفًا بعقبة ضلع يؤجرون الجلسات للمتنزهين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نجحت أمانة منطقة عسير، اليوم الجمعة، عبر حملة مشتركة بالتعاون مع الجهات الأمنية بقيادة مدير شرطة اللواء صالح القرزعي، وبمتابعة مباشرة من الأمين الدكتور وليد الحميدي، في القبض على 35 عاملًا منهم مجهولي الهوية، وعدد منهم يحملون هوية زائر فقط، والبعض مخالف لنظام الإقامة والعمل.

والمضبوطون يعملون جميعًا في حجز مواقع الجلسات وتأجيرها على المنتزهين بعدد من المواقع بعقبة ضلع التي يقصدها سكان المنطقة هذه الأيام لقضاء بعض الوقت من أجل الاستمتاع بالأجواء الدافئة.

وتسبب هذا العمل الذي تقوم به العمالة المخالفة في عدم تمكين عدد من المتنزهين من الحصول على جلسات مجانية بتلك المواقع، حيث تمت مصادرة الجلسات والقبض على العمالة من قبل الجهات الأمنية ليصبح المكان جاهزًا لاستقبال المنتزهين دون وجود أي مواقع محجوزة ومحتكرة من قبل العمالة.

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