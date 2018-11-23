شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ينشر قصيدة ترحيب بولي العهد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) نشر نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، اليوم (الجمعة)، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قصيدة ترحيب بولي العهد الأمير

نشر نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، اليوم (الجمعة)، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قصيدة ترحيب بولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، خلال الزيارة التي يقوم بها ولي العهد إلى دولة الإمارات.

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