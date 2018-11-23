شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 595 كيلو من السمك والربيان واللحوم الفاسدة في تبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) كثَّفت أمانة منطقة تبوك خلال الشهر الماضي جهودها الرقابية على سوق تبوك المركزي ضمن برنامج «غذاؤكم أمانة». كثَّفت أمانة منطقة تبوك خلال الشهر الماضي جهودها الرقابية على سوق تبوك المركزي ضمن برنامج «غذاؤكم أمانة». وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه تم ضبط 595 كجم من السمك والربيان واللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر، كما تم ضبط 160 لتراً من الزيوت الغير صالحة للاستخدام.



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