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انت الان تتابع وليد عبدالله: طبقنا خطة المدرب ونجحنا.. وعاتب على جماهير النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - وجه وليد عبدالله حارس فريق النصر رسالة عتب على جماهير ناديه لعدم حضورهم بكثافة في مباراتهم أمام نادي الشباب قائلاً:" اللقاء على أرضنا وفريقكم ينافس على اللقب كنا نتمنى تواجدكم بشكل أكبر ومع ذلك أهدي للجماهير الغائبة هذا الفوز".
وتابع: مادام الجماهير تساندي بقوة إلى جانب وجود رجال في الملعب فبالتأكيد وليد عبدالله ما ينخاف عليه وإن شاء الله سأقدم مستويات أفضل في المباريات القادمة.
وأضاف: لقد طبقنا في تدريبات هذا الأسبوع خطط المدرب وتعليماته بالشكل المطلوب وهي السبب وراء تحقيقنا الفوز اليوم وتألقي اليوم يعود لتوفيق من الله وتركيزي العالي في المباراة.
وأفاد حارس النصر: أنا وبراد جونز نكمل بعضنا ونحن في خدمة الفريق وأتمنى له الشفاء العاجل وأن تكون عودته قريبة إلى الملاعب وما دمت أرتدي شعار نادي النصر سأخلص له.
وليد عبدالله: طبقنا خطة المدرب ونجحنا.. وعاتب على جماهير النصرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-23
وجه وليد عبدالله حارس فريق النصر رسالة عتب على جماهير ناديه لعدم حضورهم بكثافة في مباراتهم أمام نادي الشباب قائلاً:" اللقاء على أرضنا وفريقكم ينافس على اللقب كنا نتمنى تواجدكم بشكل أكبر ومع ذلك أهدي للجماهير الغائبة هذا الفوز".
وتابع: مادام الجماهير تساندي بقوة إلى جانب وجود رجال في الملعب فبالتأكيد وليد عبدالله ما ينخاف عليه وإن شاء الله سأقدم مستويات أفضل في المباريات القادمة.
وأضاف: لقد طبقنا في تدريبات هذا الأسبوع خطط المدرب وتعليماته بالشكل المطلوب وهي السبب وراء تحقيقنا الفوز اليوم وتألقي اليوم يعود لتوفيق من الله وتركيزي العالي في المباراة.
وأفاد حارس النصر: أنا وبراد جونز نكمل بعضنا ونحن في خدمة الفريق وأتمنى له الشفاء العاجل وأن تكون عودته قريبة إلى الملاعب وما دمت أرتدي شعار نادي النصر سأخلص له.
23 نوفمبر 2018 - 15 ربيع الأول 1440
10:44 PM
وجه وليد عبدالله حارس فريق النصر رسالة عتب على جماهير ناديه لعدم حضورهم بكثافة في مباراتهم أمام نادي الشباب قائلاً:" اللقاء على أرضنا وفريقكم ينافس على اللقب كنا نتمنى تواجدكم بشكل أكبر ومع ذلك أهدي للجماهير الغائبة هذا الفوز".
وتابع: مادام الجماهير تساندي بقوة إلى جانب وجود رجال في الملعب فبالتأكيد وليد عبدالله ما ينخاف عليه وإن شاء الله سأقدم مستويات أفضل في المباريات القادمة.
وأضاف: لقد طبقنا في تدريبات هذا الأسبوع خطط المدرب وتعليماته بالشكل المطلوب وهي السبب وراء تحقيقنا الفوز اليوم وتألقي اليوم يعود لتوفيق من الله وتركيزي العالي في المباراة.
وأفاد حارس النصر: أنا وبراد جونز نكمل بعضنا ونحن في خدمة الفريق وأتمنى له الشفاء العاجل وأن تكون عودته قريبة إلى الملاعب وما دمت أرتدي شعار نادي النصر سأخلص له.
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المصدر : الخليج 365
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