وليد عبدالله: طبقنا خطة المدرب ونجحنا.. وعاتب على جماهير النصر

محمد بن مسعود - الدمام - وجه وليد عبدالله حارس فريق النصر رسالة عتب على جماهير ناديه لعدم حضورهم بكثافة في مباراتهم أمام نادي الشباب قائلاً:" اللقاء على أرضنا وفريقكم ينافس على اللقب كنا نتمنى تواجدكم بشكل أكبر ومع ذلك أهدي للجماهير الغائبة هذا الفوز".

وتابع: مادام الجماهير تساندي بقوة إلى جانب وجود رجال في الملعب فبالتأكيد وليد عبدالله ما ينخاف عليه وإن شاء الله سأقدم مستويات أفضل في المباريات القادمة.

وأضاف: لقد طبقنا في تدريبات هذا الأسبوع خطط المدرب وتعليماته بالشكل المطلوب وهي السبب وراء تحقيقنا الفوز اليوم وتألقي اليوم يعود لتوفيق من الله وتركيزي العالي في المباراة.

وأفاد حارس النصر: أنا وبراد جونز نكمل بعضنا ونحن في خدمة الفريق وأتمنى له الشفاء العاجل وأن تكون عودته قريبة إلى الملاعب وما دمت أرتدي شعار نادي النصر سأخلص له.