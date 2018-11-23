"الإعلام السعودية" تكذب تقارير منظمة العفو وهيومن رايتس.. وتؤكد: مزاعم مختلقة

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أصدرت وزارة الإعلام بيانًا تعقيبيًّا على تقارير، زعمت أن معتقلين في السعودية تعرضوا للتعذيب، جاء فيه:
"إن التقارير الأخيرة التي نشرتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لا أساس لها من الصحة. تنفي الوزارة بشكل قاطع وبشدة تلك الادعاءات. إن المزاعم الغريبة التي وردت واقتبست عن (إفادات) مجهولة أو (مصادر مطلعة) هي ببساطة مختلقة وغير صحيحة".
"الإعلام السعودية" تكذب تقارير منظمة العفو وهيومن رايتس.. وتؤكد: مزاعم مختلقةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2018-11-23
أصدرت وزارة الإعلام بيانًا تعقيبيًّا على تقارير، زعمت أن معتقلين في السعودية تعرضوا للتعذيب، جاء فيه:
"إن التقارير الأخيرة التي نشرتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لا أساس لها من الصحة. تنفي الوزارة بشكل قاطع وبشدة تلك الادعاءات. إن المزاعم الغريبة التي وردت واقتبست عن (إفادات) مجهولة أو (مصادر مطلعة) هي ببساطة مختلقة وغير صحيحة".
23 نوفمبر 2018 - 15 ربيع الأول 1440
10:26 PM
بعد نشر تقارير كاذبة عن تعرُّض معتقلين للتعذيب
أصدرت وزارة الإعلام بيانًا تعقيبيًّا على تقارير، زعمت أن معتقلين في السعودية تعرضوا للتعذيب، جاء فيه:
"إن التقارير الأخيرة التي نشرتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لا أساس لها من الصحة. تنفي الوزارة بشكل قاطع وبشدة تلك الادعاءات. إن المزاعم الغريبة التي وردت واقتبست عن (إفادات) مجهولة أو (مصادر مطلعة) هي ببساطة مختلقة وغير صحيحة".
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المصدر : الخليج 365
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