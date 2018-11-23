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انت الان تتابع باهبري: عناصر النصر أفضل منا .. وأتمنى الاستمرار بالشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - أكد هتان باهبري لاعب فريق الشباب، أن هناك فارقا بين عناصر فريقه وعناصر نادي النصر؛ فهم أفضل منا. وقال: "لكننا ما دمنا نرتدي شعار نادي الشباب فبالتأكيد نقدم أقصى ما نملك من مجهود، لكن مستوى لاعبي النصر المحليين والأجانب هو ما حدث الفرق ومنحهم التفوق علينا".
وجاءت تصريحات اللاعب بعد هزيمة فريقه من أمام نادي النصر ضمن الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وتابع: كنا نتمنى أن نحقق الفوز ونكسب الثلاث النقاط لكننا لم نوفق في ذلك؛ حيث سنحت لنا عدة فرص في الشوط الأول لم نستغلها بالشكل الصحيح؛ وهو ما انعكس علينا، على عكس النصر الذي استغل فرصة أحمد موسى وسجل.
وأضاف : عقدي مع نادي الشباب مازال مستمرا حتى نهاية الموسم الجاري، ولا أعلم متى أدخل الفترة الحرة؛ فهذه الأمور عند وكيل أعمالي ولكنني أحب أطمئن جماهير نادي الشباب أنه لا يوجد شيء من الأخبار المتداولة عن انتقالي أو توقيع مع فريق آخر وأتمنى الاستمرار بين أسوار النادي، رغم أنه إلى الآن لم يكلمني أحد من مجلس الإدارة عن التجديد.
باهبري: عناصر النصر أفضل منا .. وأتمنى الاستمرار بالشبابصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-23
أكد هتان باهبري لاعب فريق الشباب، أن هناك فارقا بين عناصر فريقه وعناصر نادي النصر؛ فهم أفضل منا. وقال: "لكننا ما دمنا نرتدي شعار نادي الشباب فبالتأكيد نقدم أقصى ما نملك من مجهود، لكن مستوى لاعبي النصر المحليين والأجانب هو ما حدث الفرق ومنحهم التفوق علينا".
وجاءت تصريحات اللاعب بعد هزيمة فريقه من أمام نادي النصر ضمن الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وتابع: كنا نتمنى أن نحقق الفوز ونكسب الثلاث النقاط لكننا لم نوفق في ذلك؛ حيث سنحت لنا عدة فرص في الشوط الأول لم نستغلها بالشكل الصحيح؛ وهو ما انعكس علينا، على عكس النصر الذي استغل فرصة أحمد موسى وسجل.
وأضاف : عقدي مع نادي الشباب مازال مستمرا حتى نهاية الموسم الجاري، ولا أعلم متى أدخل الفترة الحرة؛ فهذه الأمور عند وكيل أعمالي ولكنني أحب أطمئن جماهير نادي الشباب أنه لا يوجد شيء من الأخبار المتداولة عن انتقالي أو توقيع مع فريق آخر وأتمنى الاستمرار بين أسوار النادي، رغم أنه إلى الآن لم يكلمني أحد من مجلس الإدارة عن التجديد.
23 نوفمبر 2018 - 15 ربيع الأول 1440
10:25 PM
أكد هتان باهبري لاعب فريق الشباب، أن هناك فارقا بين عناصر فريقه وعناصر نادي النصر؛ فهم أفضل منا. وقال: "لكننا ما دمنا نرتدي شعار نادي الشباب فبالتأكيد نقدم أقصى ما نملك من مجهود، لكن مستوى لاعبي النصر المحليين والأجانب هو ما حدث الفرق ومنحهم التفوق علينا".
وجاءت تصريحات اللاعب بعد هزيمة فريقه من أمام نادي النصر ضمن الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وتابع: كنا نتمنى أن نحقق الفوز ونكسب الثلاث النقاط لكننا لم نوفق في ذلك؛ حيث سنحت لنا عدة فرص في الشوط الأول لم نستغلها بالشكل الصحيح؛ وهو ما انعكس علينا، على عكس النصر الذي استغل فرصة أحمد موسى وسجل.
وأضاف : عقدي مع نادي الشباب مازال مستمرا حتى نهاية الموسم الجاري، ولا أعلم متى أدخل الفترة الحرة؛ فهذه الأمور عند وكيل أعمالي ولكنني أحب أطمئن جماهير نادي الشباب أنه لا يوجد شيء من الأخبار المتداولة عن انتقالي أو توقيع مع فريق آخر وأتمنى الاستمرار بين أسوار النادي، رغم أنه إلى الآن لم يكلمني أحد من مجلس الإدارة عن التجديد.
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المصدر : الخليج 365
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