أبا الخيل: جميع الأعمال الإنشائية لمشروع "سد الليث" سليمة تماماً

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أنه لا يزال تحت التنفيذ ولا توجد أي معوقات

أكدت وزارة البيئة والزراعة والمياه أن سد وادي الليث لا يزال تحت التنفيذ ولا توجد أي معوقات له، وأن ما يتم تداوله من أخبار وصور هي لحاجز الحماية الترابي المؤقت المعمول لحماية مكان تنفيذ السد الرئيس.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة د. عبدالله أبا الخيل لـ"الخليج 365": إن ارتفاع الحاجز الترابي يبلغ ٢٠م، ويعمل على توجيه المياه إلى النفق الذي يبلغ قطره ٦ أمتار في الجبل المجاور.

وأكد أن جميع الأعمال الإنشائية سليمة تماماً ولا يوجد ما يدعو للقلق، وهو ما يوضحه الفيديو المرفق؛ حيث جريان المياه عبر النفق بصورة طبيعية.