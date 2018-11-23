أبا الخيل: جميع الأعمال الإنشائية لمشروع "سد الليث" سليمة تماماً

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أكدت وزارة البيئة والزراعة والمياه أن سد وادي الليث لا يزال تحت التنفيذ ولا توجد أي معوقات له، وأن ما يتم تداوله من أخبار وصور هي لحاجز الحماية الترابي المؤقت المعمول لحماية مكان تنفيذ السد الرئيس.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة د. عبدالله أبا الخيل لـ"الخليج 365": إن ارتفاع الحاجز الترابي يبلغ ٢٠م، ويعمل على توجيه المياه إلى النفق الذي يبلغ قطره ٦ أمتار في الجبل المجاور.
وأكد أن جميع الأعمال الإنشائية سليمة تماماً ولا يوجد ما يدعو للقلق، وهو ما يوضحه الفيديو المرفق؛ حيث جريان المياه عبر النفق بصورة طبيعية.
أبا الخيل: جميع الأعمال الإنشائية لمشروع "سد الليث" سليمة تماماًعوض الفهمي الخليج 365 2018-11-23
أكدت وزارة البيئة والزراعة والمياه أن سد وادي الليث لا يزال تحت التنفيذ ولا توجد أي معوقات له، وأن ما يتم تداوله من أخبار وصور هي لحاجز الحماية الترابي المؤقت المعمول لحماية مكان تنفيذ السد الرئيس.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة د. عبدالله أبا الخيل لـ"الخليج 365": إن ارتفاع الحاجز الترابي يبلغ ٢٠م، ويعمل على توجيه المياه إلى النفق الذي يبلغ قطره ٦ أمتار في الجبل المجاور.
وأكد أن جميع الأعمال الإنشائية سليمة تماماً ولا يوجد ما يدعو للقلق، وهو ما يوضحه الفيديو المرفق؛ حيث جريان المياه عبر النفق بصورة طبيعية.
23 نوفمبر 2018 - 15 ربيع الأول 1440
10:05 PM
أكد أنه لا يزال تحت التنفيذ ولا توجد أي معوقات
أكدت وزارة البيئة والزراعة والمياه أن سد وادي الليث لا يزال تحت التنفيذ ولا توجد أي معوقات له، وأن ما يتم تداوله من أخبار وصور هي لحاجز الحماية الترابي المؤقت المعمول لحماية مكان تنفيذ السد الرئيس.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة د. عبدالله أبا الخيل لـ"الخليج 365": إن ارتفاع الحاجز الترابي يبلغ ٢٠م، ويعمل على توجيه المياه إلى النفق الذي يبلغ قطره ٦ أمتار في الجبل المجاور.
وأكد أن جميع الأعمال الإنشائية سليمة تماماً ولا يوجد ما يدعو للقلق، وهو ما يوضحه الفيديو المرفق؛ حيث جريان المياه عبر النفق بصورة طبيعية.
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المصدر : الخليج 365
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