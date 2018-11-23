وسط أجواء ماطرة.. النصر يقهر الظروف ويأخذ نصيبه من الشباب

محمد بن مسعود - الدمام - في مباراة شهدت حضور البطاقات الحمراء

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر زحفه نحو الصدارة، ومطاردة غريمه التقليدي الهلال؛ وذلك بعد أن كسب نظيره الشباب بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة يستمر النصر ثانيًا برصيد 25 نقط، ويبقي الشباب خامسا بـ16 نقطة.

وفي التفاصيل، ظهر النصر في الشوط الأول بصورة زاهية وسط الأجواء الماطرة، وعزف سيموفونية وسط منطقة المناورة من خلال تحركات الثلاثي (يحيى الشهري، أحمد الفريدي وجوليانو)، وفي المقدمة نور الدين مرابط وأحمد موسى. وفي المقابل كانت تحركات الفريق الشبابي عن طريق هدافه (التاريخي) ناصر الشمراني، ومساندة هتان باهبري، لكن زميلهما "بوديسكو" خذلهما في أكثر من كرة (عند الدقيقتين 15 و22) بعد التسديد العشوائي. وكان الحارس الشبابي فاروق بن مصطفى قد أنقذ مرماه من أهداف محققة من أقدام جوليانو وموسى، لكن الأخير، وتحديدًا عند الدقيقة الـ35، استطاع أن يركن كره على يسار ابن مصطفى هدفًا أول للنصر.

وفي الشوط الثاني حاول الشباب تعديل النتيجة؛ فدفع المدير الفني "سوموديكا" بالثنائي تركي العمار من أجل مساندة خط الهجوم، لكن دون فائدة، بل كاد موسى عند الدقيقة الـ63 يضيف الهدف الثاني لولا براعة الحارس ابن مصطفي.

وفي المقابل دفع "هيلدر" بالمهاجم الصريح للنصر حمدلله. لكن النصر خسر خدمات "بيتروس" عند الدقيقة 75 بعد أن خرج بالبطاقة الحمراء. وفي المقابل لم يتحرك الليث، بل كان ساكنًا، ولم يستفد من هذا النقص الدقيقة الـ80. وتصدي وليد عبدالله لتسديدة الشبابي "بوديسكو". وكما هو الحال أنقذ ابن مصطفي فريقه من هدف آخر من قدم مرابط عند الدقيقة الـ85. وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع (94) خرج مدافع الشباب جمال بالعمري بالبطاقة الحمراء؛ ليضاعف جراح الليث.