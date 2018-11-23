شاهد.. سيول مكة تدهم أهالي الحسينية وتهدد بفصل الكهرباء عنهم

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يترقب أهالي مخطط الحسينية انقطاع التيار الكهربائي عنهم في أي لحظة نتيجة السيول التي دهمت مخططهم، وألحقت أضرارًا بالطريق، وتسببت في جرف التربة تحت عدد من الأعمدة التي أوشك أحدها على السقوط.
وطالب أهالي المخطط طوارئ شركة الكهرباء بالتدخل سريعًا قبل أن يتسبب سقوط عمود الكهرباء في أضرار أكبر، وينقطع التيار الكهربائي عن الحي، أو يتعرض أحد المارة لخطر الإصابة. كما تسببت السيول التي ضربت المخطط في إحداث أضرار بعدد من المركبات والمواقع.
شاهد.. سيول مكة تدهم أهالي الحسينية وتهدد بفصل الكهرباء عنهمأحمد العبدالله الخليج 365 2018-11-23
يترقب أهالي مخطط الحسينية انقطاع التيار الكهربائي عنهم في أي لحظة نتيجة السيول التي دهمت مخططهم، وألحقت أضرارًا بالطريق، وتسببت في جرف التربة تحت عدد من الأعمدة التي أوشك أحدها على السقوط.
وطالب أهالي المخطط طوارئ شركة الكهرباء بالتدخل سريعًا قبل أن يتسبب سقوط عمود الكهرباء في أضرار أكبر، وينقطع التيار الكهربائي عن الحي، أو يتعرض أحد المارة لخطر الإصابة. كما تسببت السيول التي ضربت المخطط في إحداث أضرار بعدد من المركبات والمواقع.
23 نوفمبر 2018 - 15 ربيع الأول 1440
09:56 PM
ألحقت أضرارًا بالطريق وتسببت في جرف التربة تحت عدد من الأعمدة
يترقب أهالي مخطط الحسينية انقطاع التيار الكهربائي عنهم في أي لحظة نتيجة السيول التي دهمت مخططهم، وألحقت أضرارًا بالطريق، وتسببت في جرف التربة تحت عدد من الأعمدة التي أوشك أحدها على السقوط.
وطالب أهالي المخطط طوارئ شركة الكهرباء بالتدخل سريعًا قبل أن يتسبب سقوط عمود الكهرباء في أضرار أكبر، وينقطع التيار الكهربائي عن الحي، أو يتعرض أحد المارة لخطر الإصابة. كما تسببت السيول التي ضربت المخطط في إحداث أضرار بعدد من المركبات والمواقع.
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المصدر : الخليج 365
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