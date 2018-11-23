شاهد .. أطفال بمكة المكرمة يعرضون أنفسهم للخطر بمجرى سيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعمارهم أقل من 12 عاما وتوافدوا للعب بداخله وتجاهلوا النداءات

تساهل عدد من الأطفال بخطورة السيول التي شهدتها العاصمة المقدسة اليوم، وعرضوا حياتهم للخطر رغم التحذيرات التي أطلقتها الجهات ذات العلاقة وحذرت من خطورتها .

وفي هذا الإطار رصدت "الخليج 365" اليوم تواجد عدد من الأطفال، على ما يبدو أن أعمارهم أقل من 12 عاما، وهم يتواجدون داخل مجرى السيل بالشرائع والذي كان في حالة جريان.

وقد تجاهل الأطفال التحذيرات التي وجهت لهم واستمروا في لعبهم غير آبهين للخطر الذي قد يتعرضون له نتيجة ما بحمله السيل من أدوات خطيرة أو إصابات قد يتعرضون لها.

يذكر ان هذه ليست المرة الأولى التي ينزل فيها عدد من الأشخاص في طريق مجرى السيل أثناء هطوله.