محمد بن راشد مرحبًا بولي العهد: "نحن معك.. صفنا واحد موالينك"

محمد بن مسعود - الدمام - بقصيدة قال فيها: "أبوك سلمان يدري بأن تمكينك.. حفظ لبلادك وشاف الصدق في إيمانك"

رحَّب نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، الذي يزور الإمارات حاليًا، وذلك بقصيدة شعرية بعنوان "ترحيب"، نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وقال آل مكتوم في مطلع قصيدته:

لك الوفاء يا محمد من محبينك.. حليت دارك ما بين أهلك وخلانك

إلى أن ذكر:

أبوك سلمان يدري بأن تمكينك.. حفظ لبلادك وشاف الصدق في إيمانك

من أجل هذا عطاك العهد في إيدينك.. يا صاين العهد دام العز عنوانك

وختم آل مكتوم قصيدته:

نحن معك صفنا واحد موالينك.. على كل حال ترانا أوثق إخوانك

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