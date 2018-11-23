جمعية "تدارك" تناصح المقبلين على الزواج بالإقلاع عن التدخين

محمد بن مسعود - الدمام - "التويجري": توعية الزوج المدخن رافد لاستقرار الأسرة صحياً

شاركت جمعية "تدارك" في الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج والتي تقدمها جمعية "أسرة" للشباب، وفقا لرؤية الأطباء بأهمية توقف المدخن المقبل على الزواج عن التدخين قبل موعد زفافه لتمكين الجسد من التعافي من آثار التدخين التي تطال صحة المدخن البدنية والنفسية والجنسية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن بنود الشراكة الموقعة مع جمعية أسرة لتهيئة المقبلين على الزواج لحياتهم الزوجية، وتتلخص المشاركة في تقديم مادة تثقيفية للتعريف بالأسس التي يجب أن تقوم عليها العلاقة بين الزوجين, والتي يأتي من ضمنها الاحترام المتبادل وأقل أحواله هنا ابتعاد الزوج عن التدخين في المنزل أمام أسرته؛ حماية لهم عن التدخين "القسري".

وأوضح مدير الجمعية محمد التويجري أن الإقلاع عن التدخين أو تثقيف الزوج المدخن يعد رافداً كبيراً لاستقرار الأسرة صحياً واجتماعياً.

وأشار إلى أن الجمعية تمكن المقبلين على الزواج من الإقلاع عن التدخين وعلاجهم مجاناً بالتعاون مع برنامج مكافحة التدخين بالقصيم.