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محمد بن مسعود - الدمام - قدم مدير عام الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عيد بن سعد العتيبي درعاً تكريمية إلى مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة العقيد الطبيب محمد بن عبدالله الشريف، والعقيد الطبيب مشاري بن فرج العتيبي، ومساعد مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة العقيد الطبيب خالد بن حسن الزهراني وذلك تقديراً لتعاونهم المميز فيما يخدم منسوبي دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة.

اللواء العتيبي يقدم درعاً تكريمية لمدير مستشفى قوى الأمن بمكة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-23 قدم مدير عام الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عيد بن سعد العتيبي درعاً تكريمية إلى مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة العقيد الطبيب محمد بن عبدالله الشريف، والعقيد الطبيب مشاري بن فرج العتيبي، ومساعد مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة العقيد الطبيب خالد بن حسن الزهراني وذلك تقديراً لتعاونهم المميز فيما يخدم منسوبي دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة. 23 نوفمبر 2018 - 15 ربيع الأول 1440 09:20 PM قدم مدير عام الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عيد بن سعد العتيبي درعاً تكريمية إلى مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة العقيد الطبيب محمد بن عبدالله الشريف، والعقيد الطبيب مشاري بن فرج العتيبي، ومساعد مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة العقيد الطبيب خالد بن حسن الزهراني وذلك تقديراً لتعاونهم المميز فيما يخدم منسوبي دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة.

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المصدر : الخليج 365