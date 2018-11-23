اقتصادي / الأسهم الأوروبية تنهي اليوم على تباين

لندن 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على تباين. ‬

وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة مرتفعاً بنسبة ‪ 0.43‬% ليصل إلى3137.21‪ ‬ نقطة‪.‬

وسجل مؤشرا "داكس" الألماني و"أي بي أي إكس 35" الأسباني ارتفاعًا بمقدار 54.20 ‪‬نقطة 10.50 نقطة على الترتيب. فيما تراجع مؤشر "آي أي اكس الهولندي" 0.25 نقطة.

// انتهى //

22:40ت م

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لندن 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على تباين. ‬وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة مرتفعاً بنسبة ‪ 0.43‬% ليصل إلى3137.21‪ ‬ نقطة‪.‬وسجل مؤشرا "داكس" الألماني و"أي بي أي إكس 35" الأسباني ارتفاعًا بمقدار 54.20 ‪‬نقطة 10.50 نقطة على الترتيب. فيما تراجع مؤشر "آي أي اكس الهولندي" 0.25 نقطة.// انتهى //22:40ت م0133

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