السعودية اليوم / أمطار على منطقة حائل

عام / أمطار على منطقة حائل

حائل 15 ربيع الأول1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة حائل شملت مدينة حائل وضواحيها والقرى والهجر التابعة لها، كما شملت الأمطار عدد من المحافظات والقرى والهجر التابعة لها، سالت على إثرها بعض الشعاب والأودية ولازالت السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

22:25ت م

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حائل 15 ربيع الأول1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسهطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة حائل شملت مدينة حائل وضواحيها والقرى والهجر التابعة لها، كما شملت الأمطار عدد من المحافظات والقرى والهجر التابعة لها، سالت على إثرها بعض الشعاب والأودية ولازالت السماء ملبدة بالغيوم.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //22:25ت م0127

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