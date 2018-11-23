السعودية اليوم / لجنة مشتركة من أمانة وشرطة عسير تقبض على 35 مخالفاً وتزيل البسطات العشوائية في عقبة ضلع

أبها 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس

نفذت أمانة منطقة عسير وشرطة المنطقة اليوم، حملة مشتركة لإزالة البسطات العشوائية والمركبات المخالفة على امتداد طريق عقبة ضلع.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الحملة التي شارك فيها 8 مراقبين من إدارة الطوارئ والرقابة المسائية وساندهم قوة أمن المهمات والبحث الجنائي، بأشراف مباشر من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح القرزعي، ضبطت 500 قطعة فرش وجلسات، وألقي القبض على 35 مخالفاً لأنظمة العمل والإقامة و مجهولي الهوية ، كما صادرت اللجنة المشتركة محتويات السيارات التي تديرها العمالة الوافدة والبسطات العشوائية، والألعاب غير المرخصة، إلى جانب محلات تأجير الأواني ومستلزمات الرحلات.

وأكد الدكتور الحميدي أن الحملة تأتي امتداداً للمبادرة التي اطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، إلى جانب مكافحة ظاهرة انتشار البسطات العشوائية في الحدائق والأماكن المخصصة للمتنزهين، نظراً لتشويهها للمنظر العام و أماكن التنزه، ومضايقة المواطنين، وإيذاء الزوار والعابرين بالأدخنة والمخلفات، وعدم معرفة مصادر المواد المستخدمة في إعدادها، مهيباً الجميع بعدم تكرار المخالفات أو العودة في أماكن مختلفة، مشدداً على تطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين في حال عدم التزامهم بالأنظمة والتعليمات، داعياً الزوار والمتنزهين إلى عدم التعامل مع تلك البسطات وأخذ الحيطة والحذر من شراء المواد الغذائية من الباعة المتجولين، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للفرد من المواد المعروضة مجهولة المصدر.

// انتهى //

22:13ت م

0125



