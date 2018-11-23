السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوبا يزور مقر صحيفة غرانما

عام / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوبا يزور مقر صحيفة غرانما

هافانا 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل بن مسلط المنديل مقر صحيفة " غرانما " بمدينة هافانا، التقى خلالها بعضو الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية " البرلمان " ومديرة الصحيفة جايلين أورتا ريفيرا .

وتم خلال الزيارة الحديث عن أهمية العمل الإعلامي والصحفي في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

22:08ت م

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هافانا 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسزار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل بن مسلط المنديل مقر صحيفة " غرانما " بمدينة هافانا، التقى خلالها بعضو الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية " البرلمان " ومديرة الصحيفة جايلين أورتا ريفيرا .وتم خلال الزيارة الحديث عن أهمية العمل الإعلامي والصحفي في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.22:08ت م0123

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