السعودية اليوم / الأمن التونسي يحبط عملية هجرة غير شرعية لـ 48 شخصاً

عام / الأمن التونسي يحبط عملية هجرة غير شرعية لـ 48 شخصاً
تونس 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس
أحبط حرس السواحل التونسي هجرة غير شرعية لـ 48 شخصاً كانوا يعتزمون التوجه نحو الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .
وأفاد مصدر أمني في تصريح اليوم أن المجموعة المهاجرة تم إيقافها بشواطئ مدينة ملولش بمحافظة المهدية جنوب تونس العاصمة وهم على متن مركب صيد في طريقهم لاجتياز الحدود البحرية خلسة , لافتا النظر إلى أنه تم التحفظ على المجموعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم
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21:39ت م
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